Zehrinin litresi 10 milyon dolar! Sahibinden satılık 'kara akrep'

Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Ürdün ile Suudi Arabistan'da yayılım gösteren ve dünyanın en zehirli canlıları arasında yer alan kara akrepler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden çifti 7 bin liraya kadar ulaşan fiyatla satışa çıkarılıyor.



Sıcak ve kurak bölgelerde, step ve yerleşim yerlerinde, taş altlarında, ayrıca harabeler, ev, ahır gibi insana yakın yerlerde yaşayan, akşam karanlığından sonra ortaya çıkıp başta böcekler olmak üzere örümcekler ve çıyan gibi canlıları avlayıp beslenen kara akreplerin zehrinin litre fiyatının 10 milyon dolar olduğu öğrenildi.



Zehrinin litresi 10 milyon dolar Haberi Görüntüle

Kara akreplerini satışa çıkaran kişi ilanda, "Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşüktür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun" dedi.



Boyu 8 santim uzunluğunda olup, düz siyah ya da kahverengi renkteki kara akrebin, Türkiye'deki sarı akrepten sonra en zehirli ikinci akrep türü olduğu belirtildi. Evlerdeki akrep sokmalarının daha çok kara akreplerden kaynaklandığı da kaydedildi.