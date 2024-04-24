Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanı seçildi

Danıştay Başkanlığı seçimleri sonuçlandı.

Zeki Yiğit'in, 7 Mayıs 2020'de başladığı görev süresinin dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği Danıştay Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.

Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.

BAKAN TUNÇ'TAN TEBRİK



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeniden Danıştay Başkanlığı'na seçilen Zeki Yiğit'i kutladı.



Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danıştay Başkanlığına yeniden seçilen sayın Zeki Yiğit'i tebrik ediyor, görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

1965 yılında Zonguldak Alaplı’da doğan Zeki Yiğit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1991 yılında mesleğe başlayan Yiğit, Sütçüler ve Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.