Zemheri bitti mi, ne zaman bitiyor? Zemheri ayı hakkında bilgiler

Zemherinin ne zaman biteceği, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzeyen zemheri ayının sona ereceği tarih merak ediliyor. Peki, 2024 zemheri bitti mi, ne zaman bitiyor?

Zemheri bitti mi, ne zaman bitiyor? Zemheri ayı hakkında bilgiler

Zemheri ismi arapça dilinden gelmektedir. Eski dilde kışın "22 Aralıkta başlayan en soğuk günleri, karakış, erbain" sözcüğünden alıntı olarak kullanılmıştır. Peki, zemheri ne zaman bitiyor?

ZEMHERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Atalarımız, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi zemheri ayı olarak ifade etmiştir.

Buna göre; Zemheri, şubat ayının ilk haftası itibarıyla sona ermiştir.

Zemheri bitti mi, ne zaman bitiyor? Zemheri ayı hakkında bilgiler - 1

ZEMHERİ AYI HAKKINDA

Zemherinin en belirgin özelliği bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır.

Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.

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