Zeynel Abidin Okul kimdir? İşte Zeynel Abidin Okul'un biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin grup başkanvekilliğinde görev değişimi yapıldı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yerine İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine Zeynel Abidin Okul getirildi. İşte, Zeynel Abidin Okul'un biyografisi...



ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR?



Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi.



İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.



Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı.



SİYASİ KARİYERİ



Zeynel Okul, Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.



2014 yılında AK Parti'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı.



2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti'nin grup başkanvekilliği getirildi.



