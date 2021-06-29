Zeynep Erdoğan'ın oğlu annesinin öldürüldüğü geceyi anlattı

Mehmet Erdoğan (45), ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı (47) 10 Mayıs'ta Ankara'daki evlerinde bıçaklayarak öldürdü.

Erdoğan, cinayetten önce evde bulunan, eşinin ilk evliliğinden oğlu Ahmet A.'yı (16) dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayarak, bodrum kattaki depoya kilitledi.

Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, Ahmet A. da kapatıldığı yerden sürünerek dışarı çıktı. Ahmet A.'nın yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, Erdoğan'ı kısa sürede yakaladı. Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



PSİKOLOG GÖZETİMİNDE HER ŞEYİ ANLATTI



Ahmet A., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından 40 gün sonra doktor ve psikolog gözetimde soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Ahmet A., annesinin Mehmet Erdoğan ile internetten tanıştığını ve 2020 yılının Haziran ayında evlendiklerini belirterek, "Evlenmeden kısa süre önce annemden 60 bin lira istediğini biliyorum. Evlendikten sonra da hem Mehmet hem de kardeşi B.E., iş kuracakları vaadiyle annemden sürekli para istiyorlardı" dedi.

Annesinin bir süre sonra para vermeye kestiğini söyleyen Ahmet A., "Bu dönemde evde 300 bin lira değerinde altın ve para çalındı. Bunun dışında Mehmet Erdoğan annemin kredi kartlarını da kullanıyordu. Annem bu kişinin gerçek yüzünü görünce boşanmak istedi. Bu nedenle sürekli kavga çıkıyordu. Bu kavgalardan birinde annemin boğazını sıkınca şikayetçi olduk ve uzaklaştırma kararı alındı" dedi.

"ALTINLARI ÇALDIĞINI İTİRAF ETTİ"



Ahmet A., bu olayın ardından Mehmet Erdoğan'ın, paraya ihtiyacı olduğu için altınları kendisinin çaldığını itiraf ettiğini, aldığı bütün paraları geri ödeyeceğini söyleyerek, annesinden kendisini affetmesini istediğini söyledi.



Ahmet A., "Annem kendisine son bir şans vereceğini söyledi. Tekrar bizimle yaşamaya başladı. Anneme salgından dolayı işlerinin iyi gitmediğini, sonra aldığı paraları ödeyeceğini söyledi. Sonra evden yine altın çalındı. Şahıs bu altınları da kendisinin aldığını sonra itiraf etti" dedi.



"SÜRÜKLEYEREK BODRUM KATA İNDİRDİ"



Olayın olduğu gece annesi uyuyana kadar başında beklediğini belirten Ahmet A., daha sonra kendi odasına gittiğini ve gece başına sert bir darbe alarak uyandığını anlattı.



Olayları hayal meyal hatırladığını söyleyen Ahmet A., "Mehmet el ve ayaklarımı iple bağladı. Ben kurtulmak için uğraşırken elindeki odun ile yine kafama vurdu. Çırpınarak ayaklarımdaki bağdan kurtuldum. Terasa çıkan Mehmet, daha sonra getirdiği telle tekrar ayaklarımı bağladı sonra beni sürükleyerek bodrum kata indirdi" dedi.



"Şahıs beni bodruma indirdiğinde yerde karton, yastık ve battaniye vardı. Bunları görünce bana yapacaklarını anladım" diyen Ahmet A., "anneme ait evraklar ve paranın olduğu çantanın nerede olduğunu sordu, söylemedim" açıklamasında bulundu.



"BURNUMLA KAPIYI AÇTIM"



Mehmet Erdoğan'ın sabaha karşı tekrar yanına geldiğini aktaran Ahmet A., "İkinci geldiğinde bana pide ve içecek getirdi. Bir süre başımda dikilip sigara içti. Hiçbir şey söylemeden gitti. Gidince sürüne sürüne merdivenlerden çıktım. Burnumla dış kapıyı açarak dışarı çıktım ve çevredekilerden yardım istedim. Polis geldiğinde annemin öldürüldüğünü öğrendim. Şahıstan şikayetçiyim" dedi.



Olayla ilgili soruşturma sürerken, Zeynep Erdoğan'ın, evlendikten yaklaşık 3 ay sonra Mehmet Erdoğan'ı şiddet uyguladığı için şikayet ettiği, soruşturma sonucu şüpheli hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ortaya çıkmıştı.



Yine Zeynep Erdoğan’ın şikayeti üzerine Mehmet Erdoğan hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçundan da ayrı soruşturma yürütüldüğü belirlenmişti.

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