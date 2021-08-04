Zeytinburnu Sahili'ndeki asker kamuflajlı Afganlar için karar

İstanbul Zeytinburnu'nda askeri kamuflajlı görüntüleri basına yansıyan Afgan uyruklu kişilerin sınırdışı edileceği bildirildi.

Kazlıçeşme Sahili'nde askeri kamuflajlı dolaşan Afgan uyruklu 9 kaçak göçmenin görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.

Görüntülerle ilgili Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri inceleme yaptı.

Yaşları 18 ile 27 arasında değişen göçmenler, Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalandı.



Göçmenlerin herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantısı bulunmadığı belirlendi.



Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine sevk edildiği belirtildi.