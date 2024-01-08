Zeytinburnu'nda alkollü maganda dehşeti: "Eğlence amaçlı ateş açtım"

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de geçen günlerde yaşanan olayda, bir maganda alkol aldıktan belinden silahını çekerek havaya defalarca ateş açtı.

Maganda o anları kaydettirip bir de “Şefaatinize ihtiyacım yok, mezarımdan taş çalmayın, yeter” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kısa sürede şahsın Murat H. (35) olduğunu tespit etti. Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evine giden polis şahsı dün akşam saatlerinde yakaladı.