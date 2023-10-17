Zeytinburnu'nda iş yeri yangını

Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi'ndeki bir sanayi sitesinde bulunan hurda araçların parçalandığı 2 katlı iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.



İddiaya göre, taşınmak için hazırlık yapan iş yeri çalışanları, dükkandaki hurda aracı kesiyordu. Demir kesme işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımlardan dolayı işyerinde yangın çıktı.



Çalışanların yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın kısa sürede iş yerini tamamen sardı.



İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde hasar oluştu.