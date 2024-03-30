imsakiye

Zeytinburnu'nda kar maskeli silahlı şüpheli vurularak yakalandı

Zeytinburnu'nda polisin "dur" ihtarına uymayan kar maskeli motosikletli iki şüpheliden biri bacağından vurularak yakalandı, diğeri ise evinde gözaltına aldı.

Zeytinburnu'nda kar maskeli silahlı şüpheli vurularak yakalandı

Gökalp Mahallesi'nde, dün saat 05.00 sıralarında silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, sokakta, motosikletli kar maskeli iki zanlının kaçması üzerine harekete geçti.

Polis, "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerden A.H'yi (22) bacağından vurarak yakaladı.

Olay yerinden kaçan diğer şüphelinin ikametini tespit eden ekipler, Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi'ndeki evinde M.S'yi (21) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken motosikletin plakasının da olmadığı belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...