Zeytinburnu'nda kar maskeli silahlı şüpheli vurularak yakalandı

Gökalp Mahallesi'nde, dün saat 05.00 sıralarında silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, sokakta, motosikletli kar maskeli iki zanlının kaçması üzerine harekete geçti.



Polis, "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerden A.H'yi (22) bacağından vurarak yakaladı.



Olay yerinden kaçan diğer şüphelinin ikametini tespit eden ekipler, Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi'ndeki evinde M.S'yi (21) gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken motosikletin plakasının da olmadığı belirlendi.