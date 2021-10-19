Zeytinburnu'nda tramvay yoluna girmeye çalışan araçla tramvay çarpıştı

İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki tramvay ile ticari araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Sönmez yönetimindeki ticari araç, ters yönde ara sokaktan tramvay yoluna girerken, Bağcılar yönüne giden tramvayla çarpıştı.

Akşemsettin ile Mithat Paşa durağı arasında meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle yön değiştiren araç, elektrik akımını sağlayan direğe çarparak durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

Direğe çarpan ticari araç ağır hasar gördü, camları kırılan tramvayda da hasar oluştu. Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönüne durdu. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.



Kaza anını anlatan ticari araç sürücüsü Mustafa Sönmez, "Tramvay bize vurdu, çevirdi biz de direğe vurduk" dedi.

