Zeytinin 'var' yılında rekor beklentisi

Zeytinde hasat sezonu ekim ayı ile birlikte başladı.



Bu yıl nem ve yağışın iyi olması nedeni ile üreticiler rekoltenin rekor kırmasını bekliyor.

Bu sene tarihi bir rekolte olduğunu söyleyen Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, ''Avrupa ve dünyadaki rekoltelerin düşük olması da Türkiye'ye olumlu bir şekilde yarayacaktır'' dedi.

Dünya zeytinyağı ihracatını bölüşen iki ülke; İspanya ve İtalya’da, yazın sıcak geçmesi, ağaçların yanması ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile başlayan enerji krizi nedeni ile rekolte beklenenin altında kaldı.

''YÜZDE 30'A VARAN BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ''

Bu yıl birçok Avrupa ülkesinin rotayı Türkiye’ye çevirmesi bekleniyor.



Alper Alhat, ihracat rekoru beklediğini açıklayarak ''Önümüzdeki dönemde ürünlerin fiyatının dünyadaki rekoltenin düşüklüğünden dolayı yükseleceğini görüyoruz'' da dedi.



Üreticiler iç piyasada da fiyatların artacağı görüşünde.



Alhat, ''Zeytinyağında geçen sezona giriş fiyatı 25 TL civarındaydı. Bu sene ise fiyatlar 70 tl civarında. Önümüzdeki sene sonuna akadar yüzde 20-30'luk bir artış da bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.