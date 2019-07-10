Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, zeytinlikte başladıktan sonra ahşap palet fabrikasına sirayet eden yangına müdahale ediliyor.
Horozköy Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın yakındaki ahşap palet fabrikasına sıçradı.
Yangın, rüzgarın etkisi ve yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alevlerin yakındaki konutlara ulaşmaması için tedbir alındı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Zeytinlik alanda çıkan yangın fabrikaya sıçradı
Anadolu AjansıTürkiye
Manisa'da zeytinlikte çıkan yangın palet fabrikasına sıçradı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, zeytinlikte başladıktan sonra ahşap palet fabrikasına sirayet eden yangına müdahale ediliyor.