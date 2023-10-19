Zeytinliklerde komando nöbeti

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Manisa’da zeytinliklerde hasat devam ederken, komandolar da hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutuyor.

Zeytinliklerde komando nöbeti

Zeytin üretimi için önemli noktalardan ’da zeytin bahçelerinde hasat sürerken, ekipleri de hırsızlık olaylarına karşı aralıksız nöbet tutuyor.

Komando timleri gece görüş cihazları ve termal kameralar eşliğinde hırsızlık olaylarının engellenmesi için görev yapıyor.

Zeytinliklerde komando nöbeti - 1

Uygulamalar sırasında Kırkağaç ilçesinde bir tarlada zeytin hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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