Zeytinliklerde komando nöbeti

Zeytin üretimi için önemli noktalardan Manisa’da zeytin bahçelerinde hasat sürerken, jandarma ekipleri de hırsızlık olaylarına karşı aralıksız nöbet tutuyor.

Komando timleri gece görüş cihazları ve termal kameralar eşliğinde hırsızlık olaylarının engellenmesi için görev yapıyor.