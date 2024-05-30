Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 Diyanet hicri yılbaşı takvimi)

Zilhicce ayının ne zaman başlayacağı, 2024 Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak dini kaynaklarca tavsiye edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre zilhicce ayının başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki, 2024 zilhicce ayı ne zaman başlayacak?

Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 Diyanet hicri yılbaşı takvimi)

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı ay olmasıyla kutsal olarak kabul edilir. Zilhicce ayından önceki ay Zilkade, sonraki ay ise yeni yılın ilk ayı Muharrem ayıdır. Peki, 2024 zilhicce ayı ne zaman?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı, 7 Haziran Cuma günü başlayacak ve 19 Haziran'da sona erecek.

Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 Diyanet hicri yılbaşı takvimi) - 1

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde tutmak dini kaynaklarca tavsiye edilmiştir.

Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günü olarak idrak edilir.

HZ. Muhammed'in Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır.

Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dedi i (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’nın yetkisi sonlandırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’nın yetkisi sonlandırıldı

Çevik kuvvet polisinin sır ölümü

Çevik kuvvet polisinin sır ölümü

Para vermeyen dayısını öldürdü

Para vermeyen dayısını öldürdü

Kitap arasında uyuşturucu satana 15 yıl hapis

Kitap arasında uyuşturucu satana 15 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristan kurulmasına izin vermeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristan kurulmasına izin vermeyecektir

"Öğrencinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladı" iddiası: Müdür yardımcısı açığa alındı

"Öğrencinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladı" iddiası: Müdür yardımcısı açığa alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...