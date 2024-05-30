Zilhicce ayı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? (2024 Diyanet hicri yılbaşı takvimi)

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Haram aylardan olan Zilhicce ayı, İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı, iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı'nın kutlandığı ay olmasıyla kutsal olarak kabul edilir. Zilhicce ayından önceki ay Zilkade, sonraki ay ise yeni yılın ilk ayı Muharrem ayıdır. Peki, 2024 zilhicce ayı ne zaman?



ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı, 7 Haziran Cuma günü başlayacak ve 19 Haziran'da sona erecek.

