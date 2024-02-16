Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda feci ölüm

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Buğrahan B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.



Buğrahan B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.