Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda feci ölüm

İstanbul Şişli’de bulunan Zincirlikuyu metrobüs durağındaki bulunan yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan Buğrahan B., merdivenin bir anda çalışması sonucu sıkıştı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan işçi, yaşamını yitirdi.

Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda feci ölüm

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Zincirlikuyu durağında, yürüyen merdiveni tamir etmek isterken, merdivene sıkışan , yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Zincirlikuyu metrobüs durağı alt geçinde bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi.

Beşiktaş çıkışındaki yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan Buğrahan B. yürüyen merdivenin aniden çalışması üzerine yürüyen merdivenin mekanizması arasında sıkıştı.

Zincirlikuyu metrobüs istasyonunda feci ölüm - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Buğrahan B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buğrahan B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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