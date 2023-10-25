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Ziraat Bankası 577 personel alımı ilanının ayrıntıları belli oldu: Hangi branşlarda alım olacak, başvuru nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Ziraat Bankası 165, Ziraat Katılım ise 412 personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte Ziraat Bankası personel alımı sürecinin ayrıntıları...

Ziraat Bankası 577 personel alımı ilanının ayrıntıları belli oldu: Hangi branşlarda alım olacak, başvuru nasıl yapılacak?

Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı ilanları paylaştı. 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165 personel bünyesinde istihdam edilecek.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacağı belirtildi. 

Ziraat Bankası 577 personel alımı ilanının ayrıntıları belli oldu: Hangi branşlarda alım olacak, başvuru nasıl yapılacak? - 1

BAŞVURU TARİHLERİ

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular İstanbul Üniversitesi’nin
https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak.

Ziraat Katılım Başvuru Koşulları için tıklayınız.

Ziraat Bankası Personel Alımı Başvuru Koşulları için tıklayınız.

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