Ziraat Bankası 577 personel alımı ilanının ayrıntıları belli oldu: Hangi branşlarda alım olacak, başvuru nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım personel alımı ilanları paylaştı. 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165 personel Ziraat Bankası bünyesinde istihdam edilecek.



Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacağı belirtildi.

BAŞVURU TARİHLERİ



Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular İstanbul Üniversitesi’nin

https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak. Ziraat Katılım Personel Alımı Başvuru Koşulları için tıklayınız. Ziraat Bankası Personel Alımı Başvuru Koşulları için tıklayınız.