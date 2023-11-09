Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Ziraat Bankası 577 personel alımı ilanının ayrıntıları geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165 personel personel alımı yapacak olan Ziraat Bankası, başvuru ve sınav sürecine ilişkin adayları bilgilendirdi. Peki, Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular İstanbul Üniversitesi’nin
https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak.

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 200-TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet
sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 27 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/
internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.

Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? - 1

YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara,İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa) gerçekleştirilecek. Sınav 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 14:00’da yapılacak. 


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