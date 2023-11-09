Ziraat Bankası personel alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular İstanbul Üniversitesi’nin

https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak.

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 200-TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet

sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 27 Kasım 2023 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/

internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.