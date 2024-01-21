Zonguldak-Ankara kara yolunda heyelan: Bir araç hasar gördü

Zonguldak-Ankara kara yolunda heyelan meydana geldi. Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde, düşen kaya parçaları nedeniyle hasar oluştu. Heyelan nedeniyle ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor.

Zonguldak-Ankara kara yolunda heyelan: Bir araç hasar gördü

-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde yaşanan toprak kayması nedeniyle yola büyük kaya parçaları düştü.

Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde, düşen kaya parçaları nedeniyle hasar oluştu.

Zonguldak-Ankara kara yolunda heyelan: Bir araç hasar gördü - 1

Polis ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldığı kara yolunun tek şeridini ulaşıma kapattı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, ekipler kontrollü geçişe izin veriyor.

Karayolları ekiplerinin, yolu açma çalışmaları başlatacağı öğrenildi.

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