Zonguldak'ta 3 kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, gelen ihbarlar ve yaptıkları araştırma sonucu Kilimli ilçesinde 2 kaçak maden ocağı tespit etti.
Asayiş komandolarının da destek verdiği operasyonda maden ocaklarına baskın yapıldı.
Kaçak ocaklarda 15 metre ray, 2 vinç, 1 vagon ve 7 ton kömür ele geçirildi.
Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Ele geçirilen kömür ise İlçe Özel İdare ekiplerine teslim edildi.
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