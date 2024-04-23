Zonguldak'ta 3 kaçak maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, gelen ihbarlar ve yaptıkları araştırma sonucu Kilimli ilçesinde 2 kaçak maden ocağı tespit etti.

Asayiş komandolarının da destek verdiği operasyonda maden ocaklarına baskın yapıldı.

Kaçak ocaklarda 15 metre ray, 2 vinç, 1 vagon ve 7 ton kömür ele geçirildi.

Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Ele geçirilen kömür ise İlçe Özel İdare ekiplerine teslim edildi.

