Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama
Foto: Arşiv

'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve inceleme sonucunda operasyon düzenlendi.

, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan O.A., B.A., V.I., Y.Z., D.D., Y.E.O., A.T.K. ve K.C.G. Karadeniz Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelilerden birinin avukat olduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan 8 şüpheliden O.A, B.A, V.I, Y.Z, A.T.K ve K.C.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E.O ve D.D adli kontrole serbest bırakıldı.

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