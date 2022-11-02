Zonguldak'ta kaçak ocaktaki iki can kaybına 'indirimle' 6 yıl 8 ay hapis

Zonguldak'ın Kilimci ilçesinde iki işçinin öldüğü kaçak ocağının sahibi, uygulanan indirimle 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Olay, 25 Şubat’ta ilçeye bağlı Gelik beldesi Dağbaca mevkisinde meydana geldi.

Yapılan denetimler sırasında iddiaya göre 11 kaçak göçmenin çalıştığı madenin girişi patlatılarak, ocak kapatıldı. Göçmenler ise sınır dışı edildi.

OCAĞI AÇMAYA ÇALIŞTILAR



Kadir Ulama ile Ümit Kurt ve diğer işçiler, ruhsatsız olarak işletilen ocağı olay günü tekrar açmaya çalıştı.

GİRDİKLERİ ANDA GÖÇÜK OLDU



Girişi temizleyip içeri girdikleri sırada Kurt ve Ulama, göçük altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla 2 madencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında ocak sahibi olduğu öne sürülen Mustafa Kurt ve M.U, gözaltına alınırken sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Göçükte hayatını kaybeden Ümit Kurt

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Kurt, SEGBİS ile katılırken maden ocağında hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar ve sanığın yakınları salonda hazır bulundu.



Bilirkişi raporlarında Mustafa Kurt’un asli kusurlu olduğu belirtilirken savcı, mütalaasını açıkladı.

Soruşturma kapsamında daha önce tahliye edilen M.U’nun beraatini isteyen savcı, Mustafa Kurt hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mütalaaya karşı söz verilen Ümit Kurt’un eşi F.K, "M.U. ocağın sahibi değil, Mustafa Kurt ocağın sahibidir. Cezalandırılsın" dedi.



Mustafa Kurt ise "Ben 8 ay yattım. Hiçbir suçum yok. Beraatimi talep ediyorum. Ayrıntılı beyanları avukatım verecek" diye konuştu.



Göçükte hayatını kaybeden Kadir Ulama

''AKRABASININ TEKLİFİYLE...''

Sanık avukatı da "Müvekkilim, işçi ve malzemelerin temini, bunların ödemelerinin sağlanması, ocaktan çıkarılan kömürün satılması hususunda tam ve tek yetkili olmadığı bizce sabittir. Akrabası Ümit Kurt’un teklifiyle kendisinin işletmesini kabul eden müvekkilim asli kusurlu değildir. Bilinçli taksir olmadığı açıktır. İstenmeyen sonuçların oluşmasında müvekkilimin sorumluluğu müteveffalarla eşit düzeydedir. Hüküm kurulup ceza verilecekse de taksir hükümlerinin uygulanmasını, müvekkilin tahliyesini talep ediyorum" dedi.



İNDİRİM UYGULANDI



Mahkeme heyeti, Mustafa Kurt hakkında '2 kişinin ölümüne neden olmak'tan 6 yıl, bilinçli taksir olduğu için artırım yapılarak 8 yıl hapis cezasına hükmetti.



Kurt’un cezası, takdiri indirim ile 6 yıl 8 aya indirilirken tutukluluk halinin devamına karar verildi. M.U’nun ise beraatine karar verildi.



Duruşma çıkışı sanık Mustafa Kurt’un yakınları, Ümit Kurt’un eşinin üzerine yürüdü. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.