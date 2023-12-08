Zonguldak’ta kayıp denizcileri arama çalışmalarında 20’inci gün | Batık geminin baş kısmı çevrilecek

GEMİNİN BAŞ KISMI ÇEVRİLECEK



Öte yandan her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan ve gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM’nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun’un, batan kuru yük gemisinin pruva (geminin baş bölümü) kısmını çevirmek için çalışmalara başladı.



Dalgıçların arama yapabileceği her yerde çalışmaların yapıldığı, geminin yaşam mahallerinin yarı kısmının kumla, balçıkla ve içinde taşıdığı maden kütleleriyle dolu olduğu, bunun dışında kendi malzemelerinin bulunduğu bölmelerin kırıldığı, dolayısıyla suyun altındayken pompalar yardımıyla içini boşaltma imkanının kalmadığı belirtildi.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tarıyor Geminin yaşam mahallerinin olduğu arka tarafının ise yüzde 75-85 eğimle yattığı, geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına bu şekilde devam edilmesi planlanıyor.



Ayrıca TCG Akın arama ve kurtarma gemisinin çalışmalarını tamamlayıp Karadeniz Ereğli Limanı’ndan ayrıldığı öğrenildi.



Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım’da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5’inin cesedine ulaşılmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin