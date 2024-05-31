Zonguldak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Ereğli-Zonguldak yolu Ören mevkisinde dün akşam saatlerinde Musa Altay’ın (42) kontrolünü yitirdiği otomobil takla atarak kanala uçtu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Musa Altay ağır yaralandı, eşi Nurcan (42), oğlu Batın Çağrı (17) ve annesi Emine Altay (66) ambulansla çeşitli hastanelere götürüldü.

Musa Altay sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralıların tedavisi sürerken Emine Altay, bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Musa Altay’ın tedavisi ise sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.