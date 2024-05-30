Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan sürücüler Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak 'ta A.T.'nin (57) kullandığı otomobil ile Hasan Durmuş (69) idaresindeki otomobil, Çaycuma ilçesi sanayi sitesi ışıklar mevkisinde çarpıştı.

Hasan Durmuş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



A.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.