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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları imha edildi

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 ocakta, el arabası, kürek ile 40 metre ray ele geçirildi.

Maden ocakları, Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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