Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ve uyarıcı madde suçlarını önlemeye yönelik ve Çaycuma Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ilçede operasyon düzenledi.

Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 79 gram uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i hakkında "uyuşturucu kullanma"dan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan M.B, O.K, M.Ç, M.U. ve S.Ç, "uyuşturucu madde satmak" suçundan tutuklandı.

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