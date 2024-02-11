Zorla evlendirileceği ortaya çıkan 16 yaşındaki kız için Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımı üzerine harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından çocuğun devlet korumasına alınacağı ve hukuki işlemlerin takip edileceği belirtildi.

Zorla evlendirileceği ortaya çıkan 16 yaşındaki kız için Bakanlık harekete geçti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından yapılan "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımının ihbar kabul edildiğini ve paylaşıma konu çocuğun devlet korumasına alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin ve emniyet birimlerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan devlet korumasına alınacak, hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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