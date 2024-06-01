Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir'de düzenlenen EFES-2024 Tatbikatı'nda açıklamalarda bulundu. Tatbikatın çok başarılı geçtiğini söyleyen Bakan Güler, "Her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor." dedi. Güler, zorunlu askerlik uygulamasının da devam edeceğini söyleyerek, "Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı 'EFES-2024 Tatbikatı’nda gazetecilerle bir araya geldi.

45 ülke, 11 bin personelin katıldığı, bölgenin en büyük "Birleşik Müşterek Tatbikatı" EFES-2024’ün katılımcılar için önemli fırsat olduğunu söyleyen Güler , "Böylesine kapsamlı fiilî atışlı bir tatbikata katılma fırsatı bölgemizde ve Avrupa’da dahi pek yakalanamıyor. O nedenle her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ZORUNLU DEVAM EDECEK Mİ?

Güler, 'de profesyonel askerliğe geçilip geçilmeyeceği konusundaki soruyu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir." diyerek cevapladı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Güler, "Olumlu bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum" dedi. Komşularımızla problem yaşamak istemiyoruz diyen Güler, " Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını artırmak için çalışıyoruz." dedi. Güler, sorunları çözmek için en iyi yolun üçüncü tarafa gerek duymadan diyalog kurmak olduğunu söyledi.

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama - 1 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı.

TERÖRLE MÜCADELE

Güler, terör örgütüne karşı Irak’ın kuzeyindeki operasyonların sürdüğünü söyledi. Irak'a yapılan ziyaretlerin sonuçlarının olumlu olduğunu söyleyen Güler, "Yıllardır PKK’yı ‘terör örgütü’ olarak tanımlamayan Irak, ‘yasaklanmış örgüt’ olarak tanımladı" dedi.

Terör örgütünün Suriye’deki sözde seçim çalışmalarının, ülkenin toprak bütünlüğü açısında kabul edilemez olduğunu söyleyen Yaşar Güler, “Millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum” diye konuştu

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Bakan Güler, "Çocuklar dâhil binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail’e dur denmesinin vakti çoktan gelip geçti. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmeli ve daha geç olmadan bu zulüm bitmelidir" İsrail yönetimine karşı dünyanın sabrının tükenmek üzere olduğunu söyleyen Güler, "Bu katliama sebep olanlar bedelini er ya da geç, ağır şekilde ödeyecekler" diye konuştu.

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