Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı 'EFES-2024 Tatbikatı’nda gazetecilerle bir araya geldi.



45 ülke, 11 bin personelin katıldığı, bölgenin en büyük "Birleşik Müşterek Tatbikatı" EFES-2024’ün katılımcılar için önemli fırsat olduğunu söyleyen Güler , "Böylesine kapsamlı fiilî atışlı bir tatbikata katılma fırsatı bölgemizde ve Avrupa’da dahi pek yakalanamıyor. O nedenle her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.



ZORUNLU ASKERLİK DEVAM EDECEK Mİ?



Güler, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçilip geçilmeyeceği konusundaki soruyu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir." diyerek cevapladı.



TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ



Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Güler, "Olumlu bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum" dedi. Komşularımızla problem yaşamak istemiyoruz diyen Güler, " Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını artırmak için çalışıyoruz." dedi. Güler, sorunları çözmek için en iyi yolun üçüncü tarafa gerek duymadan diyalog kurmak olduğunu söyledi.

