ABD ve 5 ülke Ukrayna'da "savaş suçu" işlendiği gerekçesiyle BMGK'yi toplantıya çağırdı

İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BMGK'yi Ukrayna için toplantıya çağırdı. Çağrıya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği ve sivilleri hedef aldığı savunuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 01:29

ABD ve 5 ülke Ukrayna'da "savaş suçu" işlendiği gerekçesiyle BMGK'yi toplantıya çağırdı

ABD ve 5 ülke 'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bugün toplantıya çağırdı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İngiltere, ABD, Fransa, İrlanda, Norveç ve Arnavutluk, BM Güvenlik Konseyini Ukrayna için toplantıya çağırdı" bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda "Rusya savaş suçları işliyor ve sivilleri hedef alıyor. Rusya'nın yasa dışı savaşı hepimizi tehdit ediyor" denildi.

BM'ye göre Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta şimdiye kadar 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil yaralandı. Saldırıların ardından 3,1 milyon mülteci ise komşu ülkelere kaçtı.

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