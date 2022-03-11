Beyaz Saray, TikTok starlarına Ukrayna-Rusya savaşı brifingi

Beyaz Saray'ın Ukrayna savaşı konusunda TikTok'taki ünlülere Ukrayna savaşı konusunda brifing verdiği belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 22:50

Beyaz Saray, TikTok starlarına Ukrayna-Rusya savaşı brifingi

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi ekibi dün öğleden sonra TikTok'ta en çok takipçili hesaplar arasında bulunan 30 hesabın sahibiyle Zoom üzerinden bir araya geldi.

Toplantıda Beyaz Saray ekibi, katılımcılara savaşındaki son gelişmeler, ABD'nin stratejik hedefleri ve Ukrayna'ya ulaştırılan yardımlar konusunda bilgi verdi.

Beyaz Saray'ın son dönemde Ukrayna savaşı konusundaki bilgilerin yayılmasında 'un önemini fark ettiği ve bu toplantıyı da Z kuşağına doğru bir şekilde ulaşmak için yaptığı aktarıldı.

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