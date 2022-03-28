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Çernobil'de nöbet değişimi

Ukrayna’da Rus güçlerinin kontrolündeki Çernobil Nükleer Santrali'nde 600 saatten fazla mesai yapan çalışanların tümünün görevlerini devrettiği açıklandı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 04:17

Çernobil'de nöbet değişimi

'da bir aydan fazla Rus askerlerin kontrolü altında olan Çernobil Nükleer Santrali'nin Ukraynalı çalışanları görevlerini devretti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, günlük brifinginde yaptığı açıklamada, santralde 600 saatten fazla mesai yapan çalışanların tümünün görevlerini devrettiğini söyledi.

Vereşuk, aralarında 6 kadının da bulunduğu 59 kişinin Çernobil Nükleer Santrali'nde görevi devralmayı kabul ettiğini belirtti.

Rusların santral etrafına askeri yığınakta bulunmaya devam ettiğine dikkati çeken Vereşuk, santraldeki ünitelerin hasar görmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali, savaşın başladığı ilk gününde Rus askerlerinin kontrolüne geçmişti.

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