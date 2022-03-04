Çernobil'den 6 kat daha tehlikeli

Yangın tehlikesi atlatan Avrupa’nın en büyük santrali Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta. Patlamasının ardından serpintisi Türkiye'ye ulaşan Çernobil ise 1100 kilometre uzaklıktaydı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, yaptığı açıklamada olayda iki kişinin yaralandığını ve herhangi bir radyoatkif sızıntı olmadığını duyurdu.

Santral kontrol altına alınmış olsa da, çatışma bölgesinde yeniden hedef olma riski bulunuyor. Ukrayna Enerji Bakanlığı, açıklama yaparak, uluslarası toplumu uyardı. İstasyon görevlilerinin yaklaşık bir gündür şantiyede çalıştığını bu yüzden fiziksel ve moral olarak çok yorgun olduğunu belirten Ukrayna'lı yetkililer, “Vardiya değiştirmemiz gerekiyor. İstasyon makineli tüfek namlusu altındaydı, ölü ve yaralılar var" dediler.

150 KONTEYNER DOLUSU ATIK

Ukraynalı uzmanlar, santralin havuzlarında depolanan nükleer malzemelerin ve santral sahasındaki 150 konteyner dolusu nükleer atığın ciddi risk olduğunu aktardılar.



Ukrayna'daki nükleer santraller.

SANTRALDE 6 GÜÇ ÜNİTESİ VAR

Verilen bilgiye göre santralde 6 güç ünitesi var. Çernobil'de ise bir güç ünitesi vardı. Yangın sırasında bazı güç üniteleri kapatılıp soğutmaya alındı. İsabet alma riski düşük üniteler çalıştırıldı.

Ukrayna nükleer santrallerinin yönetiminde bulunan Energoatom Başkanı Petro Kotin, nükleer santralde bir felaket yaşanması durumunda bunun Çernobil’in altı katı büyüklüğünde olacağı konusunda uyardı.

Yangın çıkan nükleer santral Türkiye'ye Çernobil'den daha yakın.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Rafael Grossi, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrale gerçekleştirdiği saldırıya dair yaptığı açıklamada, "Bir mermi bir binaya isabet etti. Ama bina reaktörlerin bir parçası değildi. Mermi nedeniyle yangınlar çıktı ama kontrol altına alındı. Bir ünite çalışır durumda, diğer tüm birimler ya kapatıldı ya da başka nedenlerle zaten kullanım dışıydı. Saldırıda 2 personel yaralandı" dedi.

RUSYA UKRAYNA'YI SUÇLADI

Dünya için ciddi risk yaratan santrale yönelik saldırıda Rusya Ukrayna'yı suçluyor. 28 Şubat'ta santral bölgesini ele geçirdiklerini anlatan Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, tesisi koruyan Ukrayna askerlerinin kaçtığını ileri sürdü. Sözcünün verdiği bilgiye göre bir süre sonra bazı silahlı gruplar gelerek Rus askerlerine ateş açtı. Santralin yanındaki eğitim binasından ateş açıldığını anlatan Rus sözcü, gece yarısı çatışma yaşandığını söyledi.