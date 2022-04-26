DSÖ'den Ukrayna açıklaması: 164 saldırı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da şimdiye dek sağlık merkezlerine 164 saldırı yapıldığını bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 15:27

DSÖ'den Ukrayna açıklaması: 164 saldırı yapıldı

İlişkili Haberler

BM: Ukraynalı mültecilerin sayısı 5 milyon 264 bin 767'ye ulaştı

BM: Ukraynalı mültecilerin sayısı 5 milyon 264 bin 767'ye ulaştı

Rus ayrılıkçıların elindeki Donbas’ı savunan Ukraynalı askerler yaşadıklarını anlattı: Rusya bölgede büyük bir saldırı planlıyor mu?

Rus ayrılıkçıların elindeki Donbas’ı savunan Ukraynalı askerler yaşadıklarını anlattı: Rusya bölgede büyük bir saldırı planlıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırıları Takip Sistemi'nde, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine yönelik saldırı bilgileri güncellendi.

Buna göre savaş başladığı günden bu yana sağlık merkezlerine 164 saldırı yapılırken bu saldırılarda 73 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Saldırılardan 149 sağlık binası, 17 sağlık vasıtası ve 24 sağlık çalışanı etkilendi.

Öte yandan Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısına Ukrayna'dan bağlanan DSÖ Avrupa Sözcüsü Bhanu Bhatnagar, ülkede savaşın etkisiyle artış gösterme potansiyeli olan kızamık, polio, tetanoz ve Kovid-19 gibi salgınlara karşı bağışıklığın artırılması için DSÖ'nün Ukrayna Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde olduğunu aktardı.

Bhatnagar, "Savaş zamanında sağlık ihtiyaçları durmaz. Bu yüzden bölgede bağışıklığı sürdürmek önemli." açıklamasında bulundu.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...