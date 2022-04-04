İki bebeğe ismi verildi: Kız olursa Javelina, erkek olursa Javelin

Ukrayna’da doğan iki bebeğe ABD yapımı anti-tank füzesi Javelin’in adı verildi.



Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Adalet Bakanlığından geldi.

Açıklamada, "Yeni doğan çocuklara aileler isim seçerken aile adetlerini, popülerliği ve dini, milli ya da siyasi değerleri göz önünde bulundururlar. Bazılarının isim seçiminde ise savaş önemli bir rol oynadı" denildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev şehrinde yeni doğan bir kız çocuğuna Javelina, Vinitsa bölgesinde doğan bir erkek çocuğuna ise Yan Javelin ismi verildi.