İngiltere: Rus oligarkların mülklerine Ukraynalı mülteciler yerleştirilebilir

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İngiltere'nin yaptırım uyguladığı Rus oligarkların ülkedeki mülklerinin, savaştan kaçan Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacı için kullanılabileceği açıklandı.

Başbakanlık Ofisi, yaptırım listesindeki Rus oligark Roman Abramovich'in satışa çıkardığı Chelsea Futbol Kulübü'ne ait otelin, Ukraynalı mültecilerin yerleştirilmesi için seçenekler arasında olduğunu doğruladı.

Ofisten yapılan açıklamada, mülklerin kullanıma açılabilmesi için yasal düzenleme gerekebileceği belirtilerek, "Mal sahipleri yaptırımlara tabiyken, el konulan mülkler için uygun kullanımı belirlemek için çalışıyoruz" denildi.