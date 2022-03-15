İngiltere: Rus oligarkların mülklerine Ukraynalı mülteciler yerleştirilebilir

İngiltere'de Başbakanlık Ofisi, Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacının karşılanması adına düşünülen seçenekler arasında, Rus oligarklarının boş mülklerinin de yer aldığını duyurdu.

Haberler - İHA - Reuters 15.03.2022 - 02:49

İngiltere: Rus oligarkların mülklerine Ukraynalı mülteciler yerleştirilebilir

Rusya'nın 'ya saldırısının ardından 'nin yaptırım uyguladığı Rus oligarkların ülkedeki mülklerinin, savaştan kaçan Ukraynalı mültecilerin barınma ihtiyacı için kullanılabileceği açıklandı.

Başbakanlık Ofisi, yaptırım listesindeki Rus oligark Roman Abramovich'in satışa çıkardığı  Chelsea Futbol Kulübü'ne ait otelin, Ukraynalı mültecilerin yerleştirilmesi için seçenekler arasında olduğunu doğruladı. 

Ofisten yapılan açıklamada, mülklerin kullanıma açılabilmesi için yasal düzenleme gerekebileceği belirtilerek, "Mal sahipleri yaptırımlara tabiyken, el konulan mülkler için uygun kullanımı belirlemek için çalışıyoruz" denildi. 

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