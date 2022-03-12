İtalya dev yata el koydu (700 milyon dolarlık süper yatın sahibi Putin mi?)

Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım gelirken, İtalya’nın el koyduğu oligarklara ait yatlara bir tane daha eklendi. El konulan süper yat, AB'nin yaptırım listesine alınan Rus oligark Andrey İgorovich Melnişenko'ya ait.



Bermuda bandıralı yat, İtalya'nın kuzeyindeki Trieste limanında tutuluyor. 143 metrelik dev yatın değeri 530 milyon euro. İtalyan hükümeti, lüks yatın dünyanın en büyük yelkenlisi olduğunu belirtti. Yaptırım listesindeki Melnişenko, Rusya'nın en büyük kömür şirketi SUEK'in sahibi.



İtalyan polisi, geçen hafta da yaptırım listesine alınan beş Rus'a ait 143 milyon euro değerinde villa ve yatlara el koymuştu.



"Scheherazade" isimli mega yat 2020 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesine gelmişti.

İtalya'da konuşulan tek lüks yat, bu değil. Toskana bölgesindeki Massa Carrara Limanı'nda da 140 metrelik devasa bir yat demirli.



Üstelik yatın asıl sahibinin Rusya lideri Vladimir Putin olduğu iddia ediliyor. İddiayı ilk olarak New York Times gazetesi ortaya attı. Gazeteye göre Scheherazade isimli yatın sahibi Rusya lideri. italyan yetkililerse, 700 milyon dolar değerindeki süper yatın sahibini araştırıyor. italyan basınına göre; polis yat hakkındaki gerekli dökümanları italyan hükümetine sunacak. Yatın ambargo çercevesinde değerlendirileceği belirtiliyor.



Cayman Adaları bandıralı yatın işletmecisi şirket, sahibinin Putin olduğu iddiasını reddediyor. Şirket, yatın sahibinin ambargo listesindeki oligarklardan biri olmadığını da öne sürdü. Ancak basına yansıyan haberlerde Scheherazade'ın 2020-2021 arasında Putin’in sık sık bulunduğu Sochi’de demirlediğine de dikkat çekildi.



AB'nin yaptırım listesine giren Roman Abramoviç'in 600 milyon dolar değerindeki süperyatı Solaris de Adriyatik kıyısındaki Balkan ülkesi Karadağ'da görüldü. 2018'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesinde yer alan Roman Abramoviç'in

lüks yatının Doğa Akdeniz'e doğru seyrettiği belirtiliyor.



İngiltere hükümeti, Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abramoviç'in varlıklarını dondurdu.