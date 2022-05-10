Macron: Ukrayna’nın AB’ye katılması onlarca yıl alacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 76. gününde devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Macron’un sözleri, Rusya'nın kazanım elde etmeye çalıştığı Donbas bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ederken geldi. Üst düzey bir ABD’li savunma yetkilisi, Rus ilerlemesini "tek haneli kilometrelik ilerleme" olarak nitelendirdi. Luhansk bölgesindeki bir Ukraynalı lider ise ciddi çatışmaların yaşandığını söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın AB'ye üyelik başvurusunu yaptı.

"UKRAYNA'NIN AB'YE ÜYELİĞİ ONLARCA YIL ALACAK"

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarının başlamasından dört gün sonra, bu yıl Şubat ayında AB'ye üyelik başvuru sürecine başladı. Macron, "Ukrayna'nın AB’ye katılmasına izin verme sürecinin muhtemelen birkaç on yıl alacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Katılım standartlarını düşürme kararı alınmadıkça ve Avrupa'mızın birliğini yeniden düşünmedikçe gerçek bu" dedi.



Macron, Ukrayna'nın başvurusunu hızlandırmak için AB'nin katı üyelik kriterlerini askıya almak yerine "paralel bir Avrupa topluluğu"nun oluşturulmasını önerdi. Macron, “Böylelikle coğrafi olarak Avrupa'da bulunan ve değerlerimizi paylaşan ülkeleri kazanabiliriz” dedi.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından milyonlarca Ukraynalı AB ülkelerine göç etti.

UKRAYNALI YETKİLİLER BAŞVURUNUN İKİNCİ KISMINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ukraynalı yetkililer, ülkenin AB üyelik başvurusunun ikinci bölümünü Brüksel'e sunduğunu doğruladı.



Diğer taraftan, ülkelerin, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygı duymaktan yeterince güçlü bir ekonomiye sahip olmaya kadar birçok kriteri karşıladıklarını kanıtlamak zorunda oldukları AB üyeliği müzakereleri normalde yıllar alıyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya bloğa derhal üye olmak için özel bir prosedür kullanmasını önerdi, ancak bu gerçekleşmedi.

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