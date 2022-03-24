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Muhalif Rus gazeteci Oksana Baulina, Kiev'de haber yaparken öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde, bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Rus muhalif Alexei Navalni'nin destekçisi olduğu belirtilen Oksana Baulina, başkent Kiev'de öldürüldü.

Haberler - NTV Haber 24.03.2022 - 10:01

Muhalif Rus gazeteci Oksana Baulina, Kiev'de haber yaparken öldürüldü
42 yaşındaki muhalif gazetecinin Kiev'de öldürüldüğü açıklandı.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında bir Rus gazeteci hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Oksana Baulina'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ülkenin batısındaki  Lviv kentinden araştırma sitesi The Insider için haber yaptığı belirtildi. 

NAVALNY'Yİ DESTEKLİYORDU

Bununla birlikte, Baulina'nın daha önce Rus muhalif lider  Alexei Navalny'nin yolsuzlukla mücadele vakfında çalıştığı ve 'dan ayrıldığı öğrenildi.

Rusya'nın saldırıları Ukrayna'nın Mariupol kentinde yoğunlaştı.  Rusya'nın saldırıları Ukrayna'nın Mariupol kentinde yoğunlaştı. 

TOPÇU ATEŞİNİN HEDEFİ OLDU

Söz konusu vakıf,  geçen yıl Rus hükümeti tarafından yasadışı ilan edilmişti. Ardından çalışanlarının birçoğu yurt dışına kaçmıştı.

The Insider'dan yapılan açıklamaya göre; Baulina, Kiev'in Podil semtinde oluşan hasarı haberleştirirken topçu ateşinin hedefi oldu. Daha önce Ukrayna'da haber yaparken ABD'li gazeteci Brent Renaud ve Amerikan Fox News için çalışan kameraman Pierre Zakrzewski ile Oleksandra Kubshinova hayatını kaybetmişti.

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