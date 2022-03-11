Putin'den Ukrayna ile müzakerelere ilişkin açıklama: Pozitif değişimler var

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken barış için temaslar da yapılıyor.

Sonuncusu ve en önemlisi Antalya'da yapılan görüşmelere ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir açıklama geldi.

Kremlin’de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Putin, "Ukrayna ile görüşmelerde belirli pozitif değişimler var" dedi.

Putin, "Özellikle de neredeyse artık her gün yürüttüğümüz müzakereler konusunda bilgilendireceğim. Bu konuda bazı olumlu gelişmeler var. Size detaylı bir şekilde anlatacağım" diye konuştu.

Batı'nın ekonomik yaptırımlarına ilişkin ise Putin, "Yaptırımlar bizi geçmişte sadece daha güçlü yaptı" ifadelerini kullandı.



Putin, Rusya ve Belarus’un gelişmesini önlemek için daima çeşitli girişimlerde bulunulduğunu vurgulayarak, “Şimdi de böyle girişimler var ancak elbette bunların kapsamı daha büyük. Bu zorlukları aşacağımıza ve tersine, daha bağımsız ve daha yeterli bir hale geleceğimize eminim” diye konuştu.



Rusya’nın yine de bazı sorunlar yaşadığına dikkati çeken Putin, “Sovyetler Birliği yaptırımlar altında yaşadı ve devasa kazanımlar elde etti. Şimdi ekonomimize devasa bir darbe vuruluyor. Ancak son dönemde yaşadıklarımız, Batılıların bize kısıtlamalar getirdiği alanlarda, yeni yetkinlikler edindiğimizi göstermiştir” ifadelerini kullandı.



LUKAŞENKO: BATI’NIN YAPTIRIMLARI FIRSATLAR ZAMANI



Lukaşenko, zor bir dönem geçireceklerini belirterek, kendilerinin sürekli yaptırımlar altında olduğunu hatırlattı.



Batı’nın bugünkü yaptırımlarının çok daha büyük ölçekte olduğunu ancak bu yaptırımlara alıştıklarını dile getiren Luşakenko, “Bu yaptırımlar meşru ve yasal değil, bütün uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır.” dedi.



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Yaptırımların kendileri için “fırsatlar zamanı” olduğunu söyleyen Lukaşenko, Sovyetler Birliği döneminde de yaptırımlar olmasına rağmen normal bir şekilde yaşadıklarını ve geliştiklerini ifade etti.



Ukrayna’ya olan savaşı zamanla halklarının anlamaya başladığını belirten Lukaşenko, öncelikle Ukraynalı güçlerin bu savaşı başlattığını öne sürdü.



Lukaşenko, “Belarus’a saldırmaya başlayacaklardı. Eğer operasyonun başlamasından 6 saat önce, 4 pozisyona saldırı yapılmasaydı, Belarus’ta tatbikat yapan Rus ve Belarus askeri birliklerine saldıracaklardı. Bu yüzden bu savaşı biz belirlemedik. Onlar sadece Donbas’a değil, Belarus’a da saldırıda bulunacaktı.” ifadelerini kullandı.

KREMLİN'DEN FACEBOOK AÇIKLAMASI



Kremlin'den de art arda açıklamalar yapıldı.



Facebook’un Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenler ile Rus askerlerini hedef alan içeriklere izin vermesi üzerine açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Reuters'ın haberi doğruysa bu şirketin faaliyetlerini durdurmak için en kesin kararın alınması gerekir” dedi.



“Putin, Lukaşenko ile Ukrayna'yı ve Batı'nın yaptırımlarını görüştü” diyen Peskov, “Rusya Batı'ya defalarca güvende hissetmediğini söyledi ancak Batı yanıt vermedi” ifadelerini kullandı.



Rus yönetimi, “NATO ülkeleri batı sınırımıza güç yığdı. Rusya Batı'dan, kendi halkını öldürmesini durdursun diye Kiev'e baskı yapmasını defalarca istedi” dedi.



Peskov, “Rusya Batı'ya endişelerini defalarca söyledi ancak yanıt alamadı. Gerçek Rus, Rus olduğundan utanmaz, eğer biri Rus olduğundan utanıyorsa gerçek Rus değildir” ifadelerini kullandı.



Ukrayna ile müzakereler hakkında açıklamada bulunan Kremlin, “Rusya'nın pozisyonu net, Ukraynalılar bizim pozisyonumuzu biliyor” diye konuştu.



FACEBOOK KURALLARINI ESNETTİ



Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.



Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz" dedi.



Öte yandan Washington Post, Meta'nın Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere izin vereceğini yazdı.