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Abramovich Zelenski'nin mektubunu Putin'e götürdü: Ona çöpe atacağımı söyle

Rus oligark Roman Abromovich'in bu ay başında Ukrayna lideri Zelenski tarafından yazılan bir mektubu Putin'e götürdüğü öne sürüldü. Putin duruma tepki gösterdi. Abramovich'ten Zelenski'ye mektubu çöpe atacağını söylemesini istedi.

Haberler - ntv.com.tr 30.03.2022 - 10:46

Abramovich Zelenski'nin mektubunu Putin'e götürdü: Ona çöpe atacağımı söyle

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The Times of London'da yer alan habere göre; Rus oligark Roman Abramovich bu ayın başında  Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Abramovich'in Moskova'daki görüşmede Putin'e Devlet Başkanı Zelenski'nin yazdığı bir mektubu ilettiği öne sürüldü.

Mektupta Zelenski'nin iki ülke arasında barış istediği belirtildi. Notta, ayrıca  Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla  başlayan savaşı sona erdirmek için Zelenski'nin kabul edeceği şartlar sıralandı.

PUTİN: ONA NOTUNU ÇÖPE ATACAĞIMI SÖYLE

Ancak, iddiaya göre Putin, Abramovich’ten Zelenski’ye “notu çöpe atacağını” söylemesini istedi. 

Rus oligarkların toplam serveti 118 milyar dolar değerinde. Rus oligarkların toplam serveti 118 milyar dolar değerinde.

"ABRAMOVİCH'İ YAPTIRIM LİSTESİNE ALMAYIN"

Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde Zelenski'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Abramovich'in "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği öne sürülmüştü. 

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus milyarder Abramovich'in Zelenski ile Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği aktarıldı. 

Buna göre Zelenski, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenski'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

DOLMABAHÇE'DEKİ GÖRÜŞMEYE KATILDI

Son olarak Abramovich, dün İstanbul Dolmabahçe'de yapılan barış görüşmelerinde de görüldü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Abramovich'in heyetin resmi üyesi olmadan görüşmelere katıldığı bildirildi.

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