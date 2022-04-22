Rusya-Ukrayna savaşında 58. gün... Putin: Kiev çözüme hazır değil

Son dakika haberi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde çatışmalar 58. gününde sürerken, sivillerin yaşam mücadelesine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Son olarak, Ukrayna'da Zaporijya Bölge İdaresi, bir AN-26 kargo uçağının teknik nedenlerle düştüğünü duyurdu.

Ukrayna'da yetkililer, harabeye dönen kentlerden cansız bedenleri toplarken, diğer tarafta da siviller yaşamlarını sığınaklarda sürdürüyor.

'KİEV ÇÖZÜME HAZIR DEĞİL'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Zelenski ile görüşme olasılığımız, Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin sonuçlarına bağlı” derken, “Kiev karşılıklı, kabul edilebilir çözümlere hazır görünmüyor” ifadelerini kullandı.

RUS ORDUSU: UKRAYNA'DA ŞİMDİKİ GÖREV DONBAS VE GÜNAY UKRAYNA'DA TAM KONTROLÜ SAĞLAMAK

Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun ikinci safhadaki görevinin Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak olduğunu bildirdi.



Rus basınında çıkan haberlere göre, Minnekayev, Sverdlovsk bölgesi savunma sanayisi toplantısında yaptığı konuşmada, Rus ordusunun iki gün önce Ukrayna’da “özel askeri operasyon”da ikinci safhaya geçtiğini hatırlattı.



Minnekayev, “Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak.” ifadelerini kullandı.



Donbas üzerindeki kontrolün Kırım’a bir kara koridoru oluşturmayı ve Ukrayna hayati unsurlarını etkilemeyi mümkün kılacağını vurgulayan Minnekayev, “Ukrayna’nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester’de bir çıkış yolu sağlayaca.” diye konuştu.



BİNLERCE SİVİL MARİUPOL'DEN TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR

Ukrayna direnişinin merkezi haline gelen Mariupol'de hem sokakta hem de yıkıntı haline gelen binalarda kaldırılmayı bekleyen çok sayıda cansız beden var. Yetkililer, cansız bedenleri bulundukları yerden alarak kamyonetlere yüklüyor. Binlerce sivilse hala Mariupol'den tahliye edilmeyi bekliyor.



15 Nisan itibariyle Rus Ordusu Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusundaki alanlara girdi.

ZELENSKİ: RUSYA SAVAŞ SUÇLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Portekiz Parlamentosu'na seslendi, gündeminde işgal altındaki Mariupol vardı.



Zelenski, kentte hasar almayan tek bir bina kalmadığını belirterek, Rusların savaş suçlarını saklamak istediğini açıkladı.



Zelenski, on binlerce Ukraynalı Rus saldırıları sonucu Mariupol'de öldü. Sayılarını tam olarak bilmiyoruz. Muhtemelen de tespit edemeyeceğiz. Çünkü Ruslar şehre taşınabilir krematoryumlar getirdi.Dünyanın Buça'da olanlara tepkisini gördükten sonra işledikleri savaş suçlarını saklamak istiyorlar" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı, IMF, Dünya Bankası ve Ukrayna hükümetinin düzenlediği toplantıya video konferans yoluyla katıldı. Zelenski,, Ukrayna'nın destek ihtiyacını yineledi. Rusya'nın tüm uluslararası finans kuruluşlarından dışlanmasını istedi.