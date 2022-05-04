Rusya-Ukrayna savaşında 70. gün... AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Rusya'dan petrol ithalatı durdurulacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 70. gününde devam ediyor. Son olarak, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasından bir grup sivilin tahliyesi gerçekleşti.Ancak Mariupol belediye başkanı fabrikada 200'e yakın sivilin daha tahliye edilmeyi beklediğini açıkladı. Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin tesise saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise fabrika çevresinde ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını açıkladı. Rus birliklerinin ülkenin doğusundaki Donetsk, batısındaki Lviv ve güneyindeki Odessa kentine saldırıları da sürüyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 70. gününde öne çıkanlar...

AB'DEN RUSYA'YA DAHA SERT YAPTIRIMLAR



- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırımlar teklif etti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "Rusya-Ukrayna savaşının AB için ekonomik ve sosyal sonuçları" konulu oturumda konuştu.



Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğini açıklayan von der Leyen, "Bugün altıncı yaptırım paketini sunuyoruz" dedi. Von der Leyen, paket kapsamında Buça'da savaş suçları işleyen ve Mariupol şehrinin kuşatılmasından sorumlu yüksek rütbeli subayları ve diğer kişileri yaptırım listesine ekleyeceklerini belirtti.



"Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ı ve diğer iki büyük bankayı SWIFT'ten çıkarıyoruz." diyen von der Leyen, böylece Rusya'nın finansal sisteminde kritik öneme sahip bankaları hedef aldıklarını söyledi.Von der Leyen, söz konusu bankaların SWIFT'ten çıkarılmasıyla Rus finans sektörünün küresel sistemden tam anlamıyla izolasyonunun sağlanacağını ifade etti.



Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı getireceklerine işaret eden von der Leyen, bu kurumların AB ülkelerinde, kablo, uydu, internet veya akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla herhangi bir şekilde faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceğine vurgu yaptı.Von der Leyen, Kremin'in Avrupa'dan muhasebecilere ve çeşitli danışmanlara erişimini de durduracaklarını hatırlatarak söz konusu hizmetlerin Rus şirketlerine verilmesini yasaklayacaklarının altını çizdi.



AB liderlerinin, Versay toplantısında Rus enerjisine olan bağımlılığı bitirme konusunda anlaştıklarını söyleyen von der Leyen, 5'inci yaptırım paketine kömürü dahil ettiklerini anımsattı. Von der Leyen, " Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." diye konuştu.



Rus petrolünün alternatif tedarik yolları güvence altına alınarak ve küresel piyasalar üzerindeki etkisi en aza indirilerek düzenli ve aşamalı biçimde sonlandırılacağını anlatan von der Leyen, "Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağı." dedi. Von der Leyen, bu adımların Rus ekonomisine zarar vereceğini anlattı. AB daha önce 5 yaptırım paketi yürürlüğe koymuştu.Komisyon teklifinin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.



ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

-Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Mariupol'daki Azovstal çelik tesisinden tahliye edilen 156 kişinin Zaporizhzhia'ya ulaştığını doğruladı.



Zelenski, “Bugün Zaporizhzhia'ya aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 156 kişi geldi. İki ayı aşkın süredir sığınaktalardı” dedi. Mariupol belediye başkanı Vadym Boichenko ise 200 sivilin daha çelik fabrikasında bulunduğu ve şehirde yaklaşık 100 bin kişinin kaldığını söyledi. Zelenski, Rus birliklerinin ateşkes anlaşmalarını ihlal ederek Azovstal çelik fabrikasını bombalamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.



Rusya-Ukrayna savaşı iki ayı aşkın bir süredir devam ediyor.

-Bölge valisine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde Rus saldırılarında 21 sivil öldü ve 27 kişi yaralandı. Bir Telegram gönderisinde vali Pavlo Kyrylenko,bunun geçen ay Kramatorsk kasabasındaki bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan bu yana bölgedeki en yüksek günlük ölüm oranı olduğunu söyledi.





-Lviv'deki elektrik santralleri Rus füzeleri tarafından vuruldu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, saldırıda bir kişinin yaralandığını bildirdi.



-Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya’ya daha sert AB yaptırımlarının artık çok yakın olduğunu söyledi. Rusya'dan petrol ithalatına yönelik bir yasağın aşamalı olarak kaldırılması önerisi, Brüksel'deki üye devlet büyükelçileri tarafından tartışılacak ve Slovakya ve Macaristan gibi en bağımlı ülkeler muafiyet talep edecek.



Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zarar 90 miyar doları aştı.

-Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırganlığını haklı çıkaran, tanıyan veya reddeden siyasi partileri yasaklayan bir yasa çıkardı. Yasa ayrıca, Ukrayna'ya karşı silahlı saldırı gerçekleştirenlerin eylemlerini yücelten veya haklı gösteren partileri de siyasetten men edecek.



-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Batılı ülkelerin Ukrayna ordusunun işlediği suçları durdurmaya yardım edebileceğini" söyledi. Putin'in ayrıca Macron'a Rusya'nın Kiev ile müzakerelere yaklaşımı hakkında bilgi verdi.



-Putin, Batıya karşı misilleme amaçlı ekonomik yaptırımlara ilişkin bir kararname imzaladı. Reuters'e göre, Kremlin, yaptırımların "belirli yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların dostça olmayan eylemlerine" yanıt olduğunu söyledi. Tedbirlerden etkilenen kişi veya kuruluşların isimleri yayımlanan belgede yer almadı.

RUSYA, TECAVÜZÜ BİR SAVAŞ TAKTİĞİ OLARAK KULLANIYOR



-Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, ülkenin altyapısına haftada 4,5 milyar dolarlık bir zarar veriyor. Kiev Ekonomi Okulu (KSE) tarafından derlenen tahminlere göre, işgalin başladığı Şubat ayından bu yana hasar 92 milyar dolara ulaştı.



-Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukraynalı yetkililer, Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen onlarca cinsel şiddet vakasının zaten soruşturma altında olduğu Ukrayna'da Rus askerlerinin tecavüzüne uğradığı iddia edilen kurbanlar arasında erkeklerin ve erkek çocukların da bulunduğunu söyledi. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rusya'yı tecavüzü bir savaş taktiği olarak kullanmakla suçladı ve Putin'i "21. yüzyılın baş savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.