Rusya-Ukrayna savaşında 74. gün... Luhansk'ta okula hava saldırısı düzenlendi: 60 ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 74. güne girildi.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurdu.



Gayday, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Bilogorivka köy okuluna 7 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında bina yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın 4 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. 7'si yaralı 30 kişi enkaz altından çıkartıldı. Büyük olasılıkla enkaz altında bulunan 60 kişi yaşamını yitirdi" bilgisini paylaştı.



Şipilovo köyünde iki katlı bir apartmanın da Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını belirten Gayday, 11 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.

Luhansk'taki bir okula düzenlenen saldırıda 60 kişi hayatını kaybetti.

UKRAYNA: RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 225 ÇOCUK ÖLDÜ



Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 225 çocuğun hayatını kaybettiği, 413 çocuğun yaralandığı bildirildi.



Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1635 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 126'sının tamamen yıkıldığı belirtildi.



Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 225 çocuğun hayatını kaybettiği, 413 çocuğun yaralandığı kaydedildi.



UKRAYNA: RUS ORDUSU 25 BİN 500 ASKERİNİ KAYBETTİ



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 25 bin 500 asker, 199 uçak, 156 helikopter ve 1130 tankını kaybettiğini bildirdi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-8 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 400 askerini daha kaybettiği belirtildi.



Açıklamada, Rus ordusunun toplam 25 bin 500 asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 156 helikopter, 1130 tank, 2 bin 741 zırhlı araç, 509 top, 179 roketatar sistemi ve 86 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.



Rus güçlerinin 1961 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 360 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 92 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.



Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.



RUSYA: UKRAYNA'YA ABD VE BATI'DAN GELEN SİLAHLARI YOK ETTİK



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İskender füze sistemi ile Harkov’daki Krasnograd ve Karlovka tren garları civarında ABD ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teknik araçların yok edildiğini söyledi.



Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla Artsiz, Odessa ve Voznesensk bölgelerindeki askeri havaalanlarında bulunan Ukrayna hava kuvvetlerine ait, insansız hava araçları dahil havacılık teçhizatı ve havacılık silahlarının imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, “İskender taktik füze sistemi ile Harkiv bölgesinde Krasnograd ve Karlovka tren istasyonları civarında ABD ve Batı ülkelerinden teslim edilen büyük miktarda silah ve askeri teknik araç ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorize Piyade Tugayı personeli vurularak yok edildi.” ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Yılan Adası civarında havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-24 bombardıman uçağı, Su-27 avcı uçağı, içinde asker bulunan Mi-8 model 3 helikopter ve 3 insansız hava aracını vurduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna hücumbotu “Stanislav”ın da yok edildiğini vurguladı.



Konaşenkov, Ukrayna’ya ait bugüne kadar 154 uçak, 115 helikopter, 764 insansız hava aracı, 296 hava savunma füze sistemi, 2 bin 902 tank ve zırhlı araç, 333 çok namlulu roketatar, 1378 obüs ve havan topu, 2 bin 728 özel askeri aracın imha edildiğini belirtti.

DİRENİŞİN KALESİNDE SİVİL TAHLİYESİ

Direnişin kalesi haline gelen Azovstal çelik fabrikasındaki siviller tahliye edildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol’deki insani operasyon kapsamında Azovstal’daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti.



Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı" dedi.

Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasından tahliyeler tamamlandı.

RUSYA, ODESSA’YI VURUYOR



Rus ordusu son olarak Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya yeniden saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi saldırıya ilişkin bir görüntü yayınlayarak, "Roket saldırıları sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. 12 teknik araç ve 61 personel ile olaya müdahale edildi" açıklamasında bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşında şimdiye kadar en az 2 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.

UKRAYNA: 24 SAATTE 107 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ



Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 saat içinde 107 Rus askeri öldürüldü" denildi.



Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın son 24 saat içinde verdiği kayıplar aktarılırken, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 107 Rus askeri personelini, 8 ana muharebe tankını, 1 zırhlı personel taşıyıcıyı, 11 piyade savaş aracını, 4 MTLB yardımcı zırhlı aracını, 5 askeri aracı ve 2 insansız hava aracını imha etti" denildi.



Ukrayna ordusu tarafından savaşın başından bu yana 25 bin 100 Rus askeri öldürüldü.