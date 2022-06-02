Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar artıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş dördüncü ayına girerken, çatışmalar son günlerde arttı.

Putin’in ordusu askeri gücünü Donbas bölgesinde yoğunlaştırırken, Ukraynalı yetkililer Severodonetsk kentinin yüzde 80'inin artık Rus işgali altında olduğunu açıkladı.

Severodonetsk’te yoğun Rus bombardımanı altındaki kent sokaklarında çatışmaların sürdüğü bildirilirken, Luhansk bölgesi askeri yönetim başkanı Serhiy Hayday bölgenin geri kalanının ve Lısıçansk kentinin hala ukrayna kontrolü altında olduğunu ifade etti.

İNGİLTERE’DEN UKRAYNA’YA YARDIM

Rusya’nın saldırılarını artırdığı ülkeye, İngiltere kendini savunmasında yardımcı olması amacıyla çok namlulu roketatar sistemi göndereceğini duyurdu.

Gönderilecek olan sistemin 80 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri vurma kapasitesinde olduğu aktarılırken, bu adımın, ABD'nin Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri sağlama kararıyla “yakın koordineli” olduğu belirtildi.

Moskova yönetimi ise ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği roket sistemlerinin Rusya'ya saldırıda kullanılmayacağına dair açıklamasına güvenmediğini bildirdi.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ABD'yi "ateşe kasten benzin dökmek"le suçladı.



RUSYA’DAN BATILI ÜLKELERE TEPKİ



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Ukrayna'nın batıdan gelişmiş roket sistemleri talep etmesini "tüm sınırların ve nezaketin ötesine geçmek" olarak değerlendirirken, "Bu doğrudan provokasyondur" dedi.



Rusya'nın Ukrayna genelinde saldırıları da sürerken, Lviv kentindeki Beskidy demiryolu tüneli füzelerle hedef alındı, saldırıda yaralananlar oldu.



İçişleri Bakanı danışmanı Anton Geraşenko silah ve yakıt sevkiyatlarını aksatmak için Rusların önemli demiryolu bağlantısını kesmeyi amaçladığını vurguladı.



RUSYA KÖPRÜLERİ HAVAYA UÇURDU



Mıkolayiv bölge valisi Vitaliy Kim ise geri çekilen Rus birliklerinin Ukrayna'nın ilerlemesini engellemek için köprüleri havaya uçurduğunu söyledi.



Son olarak ise açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, “Rusya, 200 binden fazla Ukraynalı çocuğu kaçırdı” dedi.



Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada, “Rusya, bu çocukları yerlerinden ediyor ve onları özellikle uzak bölgelere yerleştiriyor. Bu suç politikasının amacı sadece insanları kaçırmak değil, kaçırdığı insanlara Ukrayna'yı unutturmak ve geri dönmelerine engel olmak" dedi.