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Rusya'dan İstanbul müzakereleriyle  ilgili açıklama: Ukrayna’nın normal ilişki kurmasına zemin oluşturdu

Ukrayna heyeti ile görüşmelerdeki Rus heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul’da yapılan müzakerelerde, Ukrayna'nın ilk kez Rusya ile gelecekte normal ilişkiler kurmak için bazı koşulları yerine getirmeye hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.03.2022 - 17:58

Rusya'dan İstanbul müzakereleriyle  ilgili açıklama: Ukrayna’nın normal ilişki kurmasına zemin oluşturdu

Medinskiy, yaptığı videolu açıklamada, ve arasında ateşkesin sağlanması için İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dün yapılan müzakerelerde yıllardan sonra Kiev yetkililerinin ilk kez Rusya ile anlaşmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Medinskiy, "Bize gelecekteki olası bir anlaşmanın, kağıt üzerinde yazılı olduğu anlaşmanın ilkelerini teslim ettiler. Bu kağıtta NATO’ya katılmayı reddetme, Ukrayna’nın tarafsız statüsünü sabitleme, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlardan vazgeçme yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Medinskiy, Ukrayna’nın teklifleri arasında yabancı askeri birlikler ve üslerin ülkeye konuşlandırılmasının reddedilmesi ve Rusya da dahil olmak üzere garantör devletlerin rızasıyla Ukrayna'da askeri tatbikatlar yapma zorunluluğunun da bulunduğunu söyledi.

Ukrayna’nın gelecekte Rusya ile normal ilişkiler kurmak istediğini aktaran Medinskiy, "Dün Ukrayna tarafı, Rusya ile gelecekte normalleşme ve iyi komşuluk ilişkileri kurmak için bir dizi önemli koşulu yerine getirmeye hazır olduğunu ilk kez yazılı olarak kaydetti.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te yapılan Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te yapılan Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na katıldı.

Rusya’nın Kırım ve Donbas ile ilgili "ilkeli tutumunun" değişmediğini vurgulayan Medinskiy, Ukrayna'nın tekliflerde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmesi halinde ülkede NATO askeri alanı oluşma tehdidinin ortadan kalkacağını dile getirdi.

Dün, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki ara buluculuk girişimleriyle İstanbul’da iki ülke heyetleri arasında ateşkesin sağlanması amacıyla yüz yüze müzakerelerin 4'üncüsü düzenlenmişti.

Yüz yüze müzakereler, İstanbul’dan önce 3 defa Belarus’ta gerçekleşmişti.

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