Rusya'nın bağımsız gazetelerinden Novaya Gazeta, Ukrayna savaşının sonuna kadar kapatıldı

Rusya’nın medya düzenleme kurumu Roskomnadzor, ülkede bağımsız yayın yapan Novaya Gazeta'yı ikinci kez uyardı. Söz konusu uyarı, Novaya Gazeta’nın genel yayın yönetmeni Dmitry Muratov'un Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı röportajın yasaklanmasının ardından geldi. Zelenski birkaç gün önce Rus gszetecilerle toplu bir söyleşi gerçekleştirmişti.

ONLARCA MUHABİRİ ÖLDÜRÜLDÜ



Bununla birlikte Novaya Gazeta, ülkenin en önemli bağımsız yayınlarından birini oluşturuyor. 1990'lardan bu yana Çeçenya'daki savaş da dahil olmak üzere haberlerine misilleme olarak gazetede çalışan onlarca muhabir öldürüldü.



Ancak şimdi gazete, kapatılmamak için Rusya'nın "özel harekatı" sona erene kadar yayınlarını durdurma kararı aldığını duyurdu.



Novaya Gazeta’nın genel yayın yönetmeni Dmitry Muratov, 2021'de Nobel Barış Ödülü aldı.

Novaya Gazeta'nın yayın kurulu yaptığı açıklamada, "Roskomnadzor'dan bir uyarı daha aldık. Bunu takiben, gazetenin çevrimiçi ve basılı yayınını 'Ukrayna topraklarındaki özel harekat'ın sonuna kadar askıya alacağız” denildi.



Gazetenin yayın kurulu, Roskomnadzor'dan iki uyarı aldığı için gazetenin lisansının iptal edilebileceğini kaydetti. Novaya Gazete ilk uyarıyı geçen hafta almıştı.



Diğer taraftan, Rusya'da gazetecilik özgürlüklerini destekleme çabaları nedeniyle 2021'de Nobel Barış Ödülü’nü alan Muratov, gazetecilerin çatışmayı "savaş" veya "istila" olarak nitelendirmesini yasaklayan bir Roskomnadzor yönergesine uyarken Novaya Gazeta'yı yayınlamaya devam etme kararı almıştı.



Bu kapsamda, Echo of Moscow ve TV Rain gibi diğer yayınlar Rusya'da yasaklanırken, Novaya Gazeta savaş ve yaptırımların Rusya ekonomisi üzerindeki etkisi hakkında haber yapmaya devam etti. Ukrayna'da bir muhabiri savaşın Ukraynalılar üzerindeki etkisi hakkında haber yaptı.



Konuya ilişkin açıklama yapan, Echo of Moscow'un eski editörü Alexey Venediktov, “Novaya Gazeta, gazetecileri ve genel yayın yönetmeni ile kesinlikle dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Umarım yakında okuyucularınıza dönersiniz” diye konuştu.