SON DAKİKA HABERİ: 3. tur görüşme pazartesi günü yapılacak

Son dakika haberi! Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur müzakerenin tarihi belli oldu.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.



Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı. Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...