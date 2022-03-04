Ukrayna - Rusya arasında savaş sürüyor...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltengberg savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO Genel Sektereteri, "Müttefikler NATO uçaklarının ve askerlerinin Ukrayna'da bulunmaması gerektiği konusunda hemfikir" sözleriyle Ukrayna'ya asker ve uçak gönderilmeyeceğini belirtti.

Stoltenberg, "Putin, şarta bağlamadan güçlerini çekmeli. Bu Putin'in savaşı bunu kendisi seçti ve barışçıl bir ülkeye saldırdı. NATO mukabele gücünü hazırlıyoruz. Biz savunmak için buradayız. Amacımız bu savaşın Ukrayna dışına taşmasının önüne geçmek. Kremlin'in amacı burada bir etki alanı yaratmak" dedi.

NATO'nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu öne süren Genel Sekteter, "Saldırının ardından Rusya en yüksek bedeli ödüyor" şeklinde konuştu.

NATO'nun doğu sınırı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da ölüm ve yıkımın önümüzdeki günlerde daha kötü olmasının muhtemel olduğu konusunda uyardı.



Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar:

Bu savaş daha fazla yıkıma neden olmamalı. Topkeyün bir savaşa adım atmak istemiyoruz. O yüzden olabildiğince ağır yaptırımlar uygulayarak, olabildiğince destek vererek NATO güçlerinin orada yer almamasını sağlamaya çalışıyoruz.

Uçuşa yasak bölge daha fazla yıkıma neden olur. Ukrayna'ya hem finansal hem askeri yardım sağlıyoruz. Böylece Rusya işgalinin daha fazla ilerlemesini engelliyoruz.

Bizim buradaki temel görevimiz NATO üyesi ülkeler altında yaşayan 1 milyar insanı korumak. NATO bu savaşın bir tarafı olursa daha fazla sivil zarar görür.

Rusya çözüm bulmak için masaya oturmalı. NATO üyeleri 2014'ten beri Ukrayna'ya ekipman ve eğitim sağladı.

İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜÇ DENGESİ