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Ukrayna: Mariupol’dan ayrılmak isteyen 100 binden fazla sivil mahsur kaldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusunun bombardımanını sürdürdüğü Mariupol’dan ayrılmak isteyen 100 binden fazla kişinin bölgeden ayrılamayarak orada mahsur kaldığını belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 21:15

Ukrayna: Mariupol’dan ayrılmak isteyen 100 binden fazla sivil mahsur kaldı

Vereşuk, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 100 binden fazla kişinin Mariupol'dan ayrılmak istediğini ama ayrılamadığını bildirdi.

Bölgedeki insanların mahsur kaldığını vurgulayan Vereşuk, Zaporijya'ya ulaşmak için insanların kilometrelerce yol yürüdüğünü duyurdu.

Vereşuk, sürekli bombardıman altında bulunan Mariupol'daki Drama Tiyatrosu'na kimsenin yaklaşamadığını vurguladı.

Mariupol'a giden insani koridoru değerlendiren Vereşuk, "Yaptıkları gerçekten büyük bir vahşet. Bugün, tekrar açmaya çalıştığımız insani koridorda, sözde 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' temsilcileri tarafından ele geçirilen Devlet Acil Servis çalışanları olan bir otobüs konvoyu vardı. Şimdi orada tutuluyorlar. Onları çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bütün dünyanın bilmesini istiyorum ki barışsever olduklarını söyleyenlerin, barış getirdiklerini söyleyenlerin sözünün bedeli bu işte." dedi.

​​​​​​​Vereşuk, "Şimdi insanlar orada rehin tutuluyor. Onlara araçlarına el konulacağı söylenmiş. İnsanların serbest bırakılıp bırakılmayacağı ise belli değil." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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