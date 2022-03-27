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Ukrayna: Rus birlikleri Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürtüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksander Motzuyanik, Ukraynalı askerlerin, Kiev’e girmeyi hedefleyen Rus birliklerini başkentten 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.03.2022 - 00:20

Ukrayna: Rus birlikleri Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürtüldü

Motzuyanik, yaptığı açıklamada, Kiev’in iyi korunduğunu ve savunmasını Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinin üstlendiğini vurguladı.

Ukraynalı askerlerin, Rus birliklerini başkent Kiev’den 70 kilometre kadar geri püskürttüğünü belirten Motzuyanik, bazı bölgelerde ise işgalcilerin 35 kilometre kadar geri çekildiklerini kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrıca bugün Sumi bölgesindeki Trostyanes kenti ile Zaporojiya bölgesindeki Poltovka köyünü Rus birliklerinden geri aldıklarını bildirdi.

Öte yandan başkent Kiev’in yakınında yer alan İrpin kentinde ise şiddetli çatışmaların sürdüğü açıklandı.

İrpin Belediye Başkanı Aleksander Markuşin, “Düşman birlikleri, İrpin’e üç yönden saldırmaya çalıştı ama askerlerimiz bu saldırıları püskürttü.” dedi.

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